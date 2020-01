Bürgermeister von Dienten zum Feuerwehrchef gewählt

Klaus Portenkirchner löst Franz Fritzenwanger als Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandant ab.

Am 20. Jänner fand im Feuerwehrhaus Zell am See unter dem Vorsitz von Bezirkshauptmann Bernhard Gratz die Wahl des Pinzgauer Bezirksfeuerwehrkommandanten statt. Der amtierende Kommandant, der Uttendorfer Franz Fritzenwanger, stellte sich altersbedingt nicht mehr der Wahl.

Zum zukünftigen Bezirksfeuerwehrkommandanten wurde einstimmig der bisherige Abschnittsfeuerwehrkommandant 4 Pinzgau Klaus Portenkirchner gewählt. Er ist im Zivilberuf Polizist und dazu Bürgermeister von Dienten.Wahlberechtigt waren die Ortsfeuerwehrkommandanten der Pinzgauer Gemeinden, der Kommandant der Betriebsfeuerwehr Kaprun und die vier Abschnittsfeuerwehrkommandanten.

Quelle: SN