Die Situation nach den Sturmschäden in einer Siedlung am Waldrand in Bürmoos ist entschärft. Die Beteiligten wollen darüber hinaus eine dauerhafte Lösung zustande bringen.

BILD: SN/CHRIS HOFER Dieses Haus am Wald in Bürmoos ist bei Stürmen gefährdet.