Bürmooser Kindergärtnerin hat sich der Sprachförderung verschrieben

Die Bürmooser Kindergärtnerin Brigitte Weiß schreibt Kinderbücher und dazu passende Lieder. Ihr Sprachedrache hilft beim Deutschlernen.

Brigitte Weiß ist Kindergärtnerin, Buchautorin und als Sprachmultiplikatorin beim Land Ansprechpartnerin für Sprachvermittlerinnen an den Flachgauer Kindergärten.

Als Helfer in der Sprachvermittlung hat Kindergartenpädagogin Brigitte Weiß ihren kleinen grünen Sprachedrachen aus Stoff schon lange im Einsatz. "Die Kinder wollten aber wissen, woher der eigentlich kommt. Da musste ich mir eine Geschichte überlegen", erzählt die Bürmooserin.

Im Buch "Wie Sprachedrachen groß und grün werden" lernt der Drache so wie die Sprachförder-Kinder Schritt für Schritt die deutsche Sprache - von "Hallo" über Hauptwörter bis zu Präpositionen. Sich wiederholende Sprüche helfen beim Merken.

Neues Kartenspiel

Auf der Idee des Sprachedrachen basiert auch ein Kartenspiel, das bis Ende November erhältlich sein soll. Ähnlich dem beliebten Spiel UNO gibt es vier Drachen in vier verschiedenen Farben, die unterschiedliche Tätigkeiten ausüben. "Man darf jeweils die passende Farbe oder die gleiche Tätigkeit drauflegen. Beim Hinlegen beschreiben die Kinder in einfachen Sätzen, was sie sehen, etwa ,Der Drache fährt mit dem Schiff'", erklärt Weiß.

Noch vor ihrer Zeit als Sprachförderin ist ihr erstes Buch - "Das schmetterlingbunte Ei" - entstanden. "Es ist ein Bilderbuch mit sozialem Hintergrund", sagt Weiß. Ein Wesen kommt darin an einen Ort, an dem es sich nicht daheim fühlt und erst in der Gemeinschaft aufgenommen werden muss. "Bis auf den Aspekt, dass Bücherlesen immer die Sprache fördert und die Verse gereimt sind und viel mit Wiederholungen gearbeitet wird, hat das Buch nicht viel mit Sprachförderung zu tun."