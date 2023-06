Bürmooser Vereine feiern mit Familien Fest zum Nulltarif

Arbeiterkammer und Gewerkschaftsbund setzten ihre beliebte Aktion fort und luden auch in diesem Jahr zu einem kostenlosen Familienfest am Bürmooser Badesee ein.

Der Andrang beim zweiten Familienfest der AK in Bürmoos am vergangenen Samstag war groß.

Bei sommerlichem Wetter und mit einem großen Angebot an Attraktionen fand am vergangenen Samstag das diesjährige Familienfest von AK und ÖGB am Bürmooser Badesee statt. Bereits im vorigen Jahr wurden zwei erfolgreiche Familienfeste in gemeinschaftlicher Stimmung organisiert, heuer folgen drei weitere Veranstaltungen. Neben Bürmoos finden auch in Uttendorf (24. Juni) und Bischofshofen (8. Juli) Familienfeste statt.