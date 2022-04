Büro im Schloss Mirabell wurde unter Wasser gesetzt: Magistrat erstattet Strafanzeige

Der Schaden, der über das Wochenende im denkmalgeschützten Gebäude durch das Wasser verursacht worden ist, ist enorm. Der Magistrat Salzburg erstattet nun Anzeige, auch, weil es eine Vermutung gibt.

Im Schloss Mirabell, dem Sitz der Stadtregierung und der Stadtverwaltung, wird Anzeige erstattet. Am Montag gegen 5.30 Uhr hat der Hausmeister einen großen Wasserschaden entdeckt, der sich bereits vom Obergeschoß im Bereich der MA 4 (Rechnungswesen bzw. Buchhaltung) in das Bürgerservice im Erdgeschoß ausgebreitet hatte. Wie sich herausstellte, dürfte eine Person am Freitagnachmittag im Obergeschoß den Wasserhahn bei einem Waschbecken auf-, aber nicht mehr zugedreht haben. Dazu wurde unter dem Waschbecken der Anschluss aufgedreht. Über das Wochenende konnte das Wasser damit ...