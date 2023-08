Viele Betreuerinnen wollen aufhören oder verlangen mehr Geld.

Die Arbeit für 24-Stunden-Betreuerinnen wird immer weniger attraktiv, selbst für jene aus dem Ausland. Die PN im Gespräch mit Evelyn Fidler.

Gibt es überhaupt noch genügend Personal bzw. Frauen für diese Betreuungsform? Evelyn Fidler: Die Auswahl hat sich leider stark reduziert. Ich schätze die Arbeit der Betreuerinnen sehr, sie geht oft auch an die Substanz. Immerhin sind sie Tag und Nacht bei den Menschen, und das durchgehend 30 Tage. Sie betreuen oft demenzkranke Menschen und brauchen selbst dringend zwischendurch Erholungszeit. Ich habe mittlerweile auch sechs Männer in meinem Betreuerteam aus Rumänien. Die Rumäninnen sind vom Charakter her großteils sehr gelassen, das hilft besonders bei der Betreuung von Demenzkranken.



Was bereitet Ihnen derzeit am meisten Sorgen?Es wird immer schwieriger, gutes Personal zu bekommen. Manche Frauen verlassen ohne Vorwarnung die Betreuungsplätze, lassen Patienten zurück, andere kommen einfach nicht mehr aus Rumänien zurück. Dass sie mehr Geld wollen, ist auch verständlich.

Was wären Ihre Forderungen für eine qualitative Verbesserung? Die Bürokratie ist ein Horror. Es bräuchte mehr Zusammenarbeit von Ämtern, Sozialministerium, Gewerbebehörde und Sozialversicherung. Allein der Abwicklungsprozess für die Betreuerinnen ist mehr als umständlich.

Wir investieren viel Zeit in die Ausbildung der Kräfte, helfen bei Sprachproblemen etc. Trotzdem müssen auch Angehörige noch zusätzlich "ein Auge" auf die Betreuung haben. Es gibt immer noch viele Fälle, wo ohne Agenturen gearbeitet wird. Wir unterstützen Angehörige auch bei bürokratischen Fragen, weil sie es sonst nicht schaffen.

Ich würde mir auch wünschen, dass wir für die Betreuerinnen eine eigene Unterkunftsmöglichkeit hätten. Ein Pool an Reservekräften, die bei Bedarf auch sofort eingesetzt werden.