Buhlschaft als Höhlenforscherin - Riesending-Drama kommt als Zweiteiler ins Fernsehen

Seit Anfang April wird das Drama in der Riesending-Höhle im Untersberg im Sommer 2014 verfilmt. Und zwar mit namhafter Besetzung. Jedermann-Buhlschaft Verena Altenberger verkörpert darin eine Höhlenforscherin.

Die Produktion entsteht in Kroatien, Berchtesgaden, Freilassing und im Salzburger Land). In den Hauptrollen: Verena Altenberger und Maximilian Brückner. Inszeniert wird "Riesending" von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank ("Spielzeugland", "Zero", "Kafkas Der Bau").

Johannes Betz ("Zero", "Das Boot - Staffel 1", "Die Spiegel-Affäre", "Der Tunnel") liefert das Drehbuch zum Projekt. Die Geschichte beruht auf einer wahren Begebenheit aus dem Jahr 2014. Ein Höhlenforscher verunglückt im Untersberg in der längsten und am schwersten zugänglichen Höhle Deutschlands, zwölf Kilometer tief im Berg. Hunderte von Kletterern versuchen ihn in einem spektakulären Einsatz zu retten. Die Ausstrahlung des Zweiteilers erfolgt im Winter 2022.

Die Geschichte des TV-Zweiteilers:

Der Höhlenforscher Josef Häberle (Roland Silbernagl) verunglückt 2014 in der Riesendinghöhle am Untersberg mit einer lebensbedrohlichen Kopfverletzung und liegt in über 1.000 Meter Tiefe, zwölf Kilometer vom Schachteingang entfernt. Während zwei Freunde ihn am Leben halten, gelangt Ralf Sommer (Isaak Dentler) in einem waghalsigen Klettersprint innerhalb eines halben Tages an die Oberfläche, um die Bergwacht zu alarmieren.

Doch die gerät schnell an ihre Grenzen. Weltweit gibt es nur wenige Spezialisten, die so tief in eine Höhle vordringen können. Und im Team von Bertram Erhard (Maximilian Brückner), dem Einsatzleiter der Bergwacht, befindet sich kein Notarzt, der sich ein solches Vorhaben zutraut.

Ralf sieht nur eine Chance: ein Hilferuf an die internationale Höhlenforscher-Gemeinschaft, darunter Birgit Eberharter (Verena Altenberger), eine Höhlenkletterin aus Salzburg, die Josef viel zu verdanken hat.

Bertram gerät zunehmend unter Druck: Er will und darf die Einsatzleitung nicht an die internationalen Höhlenforscher abgeben oder diese in die Höhle lassen. Zugleich würde er das Leben Hunderter nicht ausreichend höhlenerfahrener Bergretter riskieren, würde er sie in die Tiefe schicken - für die Bergung eines Mannes, der wahrscheinlich gar nicht überleben würde.

Erst durch viel diplomatisches Geschick verschmelzen Bergwacht und Höhlenforscher zu einem Team und setzen die Bergung in Gang. Eine logistische Meisterleistung, eine Rettungsaktion, die mehrere Wochen in Anspruch nimmt - im Kampf gegen die Zeit und das Wetter.

Zur Ausstrahlung kommenden Winter zeigt ServusTV außerdem die Kino-Dokumentation "Das Riesending - 20.000 Meter unter der Erde".

"Riesending" ist eine Koproduktion von Senator Film (Produzenten: Ulf Israel, Reik Möller), Lotus Film und C-Films mit BR, ARD Degeto, SWR, Servus TV und SRF, gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern, RTR und Filmlocation Salzburg.

Das Drama im Sommer 2014:

Im Juni 2014 steigt eine kleine Gruppe erfahrener Höhenforscher in die Riesending-Schachthöhle in den Untersberg ein. Der Eingang befindet sich auf dem Gebiet der Gemeinde Bischofswiesen in Bayern. Der erforschte Teil der Höhle ist mehr als 1100 Meter tief und fast 23 Kilometer lang.

Am 8. Juni wurde der damals 53-jährige Johann Westhauser in rund 1000 Meter Tiefe bei einem Steinschlag am Kopf getroffen und schwer verletzt. Ein Forscherkollege bleibt bei Steinhauser, ein anderer klettert nach oben.

In den folgenden zwölf Tagen stehen werden mehr als 700 Kräfte verschiedener Einsatzorganisationen aus mehreren Nationen aufgeboten, um den Verunglückten zu retten. Am 19. Juni gelingt die Bergung. Westhauser wird per Notarzthubschrauber in ein Krankenhaus überstellt.