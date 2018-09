Bulgaren schleusten drei Iraker in einem Fiat mit doppeltem Boden

Die Iraker harrten mehrere Stunden in ihrem engen Versteck aus. Bei der Kontrolle durch die bayerische Polizei machten sie sich durch Klopfzeichen verständlich. Der Fahrer und der Beifahrer des Autos wurden in Haftanstalten eingeliefert.

Beamte der Grenzpolizeiinspektion Piding stoppten kürzlich auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München einen Fiat mit bulgarischem Kennzeichen. Die Polizisten fanden einen Mann und zwei Jugendliche aus dem Irak - in einem Hohlraum versteckt. Der Fahrer und der Beifahrer im Alter von 50 und 57 Jahren wurden festgenommen.

Bei der Kontrolle schlug der Polizeicomputer Alarm

Bei der Kontrolle hatte der Polizeicomputer Alarm geschlagen. Der Pkw war offenbar schon einmal für eine Schleusung verwendet worden. Er war zur Fahndung ausgeschrieben. Die Information stammte von drei geschleusten Personen, die die Polizei am 30. August vernommen hatte.

Die drei Iraker mussten vom Roten Kreuz versorgt werden

Die Polizisten versuchten an Ort und Stelle, durch Klopfzeichen festzustellen, ob sich Personen im Hohlraum des Fiat befinden. Das brachte kein Ergebnis. Bei der genauen Überprüfung des Fiats in der Dienststelle Piding vernahmen die Fahnder eindeutige Klopfzeichen aus einem zwischen dem Fahrersitz und der Rücksitzbank eingebauten doppelten Boden. Die Polizei öffnete den Hohlraum - und entdeckte drei Männer aus dem Irak. Diese mussten vom bayerischen Roten Kreuz versorgt werden, da sie sich schon mehrere Stunden in dem Versteck aufgehalten hatten.

Die Polizei übergab die zwei Jugendlichen dem Jugendamt

Die Bundespolizei Freilassing zeigte die geschleusten Iraker wegen der unerlaubten Einreise nach Deutschland an. Die Bundespolizisten übergaben die zwei Jugendlichen dem Jugendamt beim Landratsamt Berchtesgadener Land und den Erwachsenen an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Ein Richter am Amtsgericht Laufen erließ gegen die beiden Bulgaren einen Untersuchungshaftbefehl. Die deutsche Bundespolizei lieferte die zwei Männer in verschiedene Haftanstalten ein.

Quelle: SN