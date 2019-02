Das ergab die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Neos-Nationalrat Sepp Schellhorn durch das Innenministerium.

Im früheren Luxushotel Kobenzl am Gaisberg in der Stadt Salzburg beherbergt der Bund seit seit Ende 2018 keine Asylbewerber mehr. Die verbliebenen Bewohner übersiedelten in die Einrichtung nach Bergheim. Obwohl das Kobenzl nicht weiter genutzt wird, fallen für den Bund weiter rund 30.000 Euro an Kosten pro Monat an - der Vertrag läuft noch bis 2026. Die SN berichteten.