Bundesforste investieren am Wolfgangsee: Neues Zentrum am Zinkenbach

In den vergangenen Monaten haben die Österreichischen Bundesforste in St. Gilgen-Abersee ein neues "Forsthaus" errichtet.

Binnen neun Monaten ist der Neubau der Österreichischen Bundesforste in St. Gilgen-Abersee entstanden. Der Holzbau steht am Zinkenbach in unmittelbarer Nachbarschaft des alten Forsthauses und des ehemaligen Rossstalls. Beide Gebäude wurden von den Bundesforsten verkauft, umso mehr fällt das neue "Forsthaus" auf.

Auf Nachfrage bei den Bundesforsten handelt es sich um ein Revierleiterzentrum für die Wolfgangsee-Reviere St. Gilgen und Strobl. Diese beiden Reviere gehören zum Forstbetrieb Flachgau-Tennengau, der insgesamt zehn Reviere umfasst, knapp 60 Mitarbeiter sind dort beschäftigt. ...