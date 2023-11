"Bunt gmischt": Abtenauer Mundartdichterin veröffentlich mit 74 ihr erstes Buch

Ursula Pernhofer hat bereits unzählige Mundartgedichte geschrieben - einige davon hat sie nun in ihrem Buch "Bunt gmischt" zusammengefasst.

Sie beobachtet und schmunzelt verschmitzt. Ursula Pernhofer ist wieder ein Gedicht eingefallen. "Die drei Henna unterm Bam", lacht sie, als sie uns sieht. Am Abend wird sie ein Gedicht darüber verfassen, wie wir im strömenden Regen unter einer Fichte Schutz gesucht haben.

Die 74-jährige Abtenauerin schreibt ihr Leben lang Mundartgedichte. Einige ihrer Werke sind in ihrem ersten Buch "Bunt gmischt" vor Kurzem erschienen. Wie viele Mundartgedichte die pensionierte Unterschwaighofbäuerin bisher geschrieben hat, kann sie nicht sagen: "Sie fallen mir während der Arbeit im Stall, beim Kochen oder beim Heuen auf dem Feld ein. Ich merke sie mir und sobald ich Zeit habe, schreibe ich sie auf."

Das Schreiben hat sie immer schon gefreut. Mit fünf Jahren schickte die Mutter das Mädchen das erste Mal allein einkaufen. Als Dank durfte sie sich ein Geschenk aussuchen. "Da habe ich mir meinen ersten eigenen Bleistift gekauft."Vorher lieh sich das Mädchen die Stifte von ihrer älteren Schwester Resi aus. Diese brachte der aufgeweckten Ursula das Schreiben und Lesen bei.

Schon in der Schule motivierte sie der Lehrer, ihre Gabe zu pflegen

Deutsch war in der Schule ihr Lieblingsfach, das Lob des Lehrers motivierte sie. Vor allem an ihr erstes Adventgedicht erinnert sich die dreifache Mutter: "Der Lehrer gab uns einen Vierzeiler auf. Beim Keksebacken ist mir ein Zwölfzeiler eingefallen." Der Lehrer lobte sie und meinte, dass sie diese Gabe pflegen solle. An Themen mangelt es ihr nicht: "Ich kann über alles schreiben. Über Feste, die Natur oder Begebenheiten."

Ihre ersten öffentlichen Gedichte haben ihre Kinder bei Hochzeiten vorgetragen. Diese kamen so gut an, dass sie bald Aufträge für weitere Gedichte bekam. Theoretische und praktische Hintergründe lernt sie seit 2006 bei Fortbildungen des Salzburger Bildungswerkes für regionale Sprache in St. Koloman. Außerdem ist sie Mitglied der Tennengauer Mundartgruppe.

Einige ihrer Gedichte hat Pernhofer im Buch "Bunt gmischt" veröffentlicht. Gewidmet ist es ihren Enkel- und Urenkelkindern. Erhältlich ist das Buch bei der Autorin (0664/8989 863) und im Buch- und Papierwarengeschäft Bachler in Abtenau.