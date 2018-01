Bunte Riesen glühen um die Wette

Zwei Wochen lang regieren in Filzmoos Ballone aus ganz Europa. Den Anfang machte am Sonntag die Nacht der Ballone.

Bereits zum 39. Mal startete Sonntagabend die Internationale DOPGAS Balloon Trophy in Filzmoos mit der stimmungsvollen Nacht der Ballone. Am Startplatz Hammerwiese brachten 30 Teams aus ganz Europa - etwa aus Russland, der Ukraine, Schweden, Ungarn, Belgien, der Slowakei, den Niederlanden und natürlich Österreich - ihre Ballone in Position. Die erleuchteten bunten Kugeln sorgten dann ab 19 Uhr mit musikalischer Untermalung für eine ganz besondere Stimmung.

Schon tagsüber gingen Dutzende Ballone in die Luft. Darunter auch jener von Peter Flaggl, der in Filzmoos mit acht Ballonen dabei ist. Mehr als 3500 Fahrten hat der Steirer schon absolviert, trotzdem habe das Ballonfahren nichts an seiner Faszination verloren. "Keine Fahrt ist wie die andere. Das Schweben in der Luft ist etwas Tolles." Ab 50.000 Euro sei ein Heißluftballon zu haben. Seine Lebensdauer sei auf 15 Jahre oder rund 500 Fahrten begrenzt.

Die DOPGAS Balloon Trophy geht am Samstag fast nahtlos in die Hanneshof Heißluftballontrophy über, bei der rund 50 Ballone in die Lüfte steigen. Somit ist Filzmoos bis Ende Jänner fest in der Hand der Ballonfahrer. "Wir sind zum Mekka für diese Sportart geworden. Die Lage und die Thermik passen einfach perfekt", freut sich Eva Salchegger vom Filzmooser Tourismusverband.