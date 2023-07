Bunter Schulabschluss in der Volksschule St. Andrä

Mit dem "Mausical" begeisterten die Schüler ihr Publikum. Und in Schach gab es ein Spezialtraining.

Die kleine Maus Adelheid wanderte beim „Mausical“ der VS St. Andrä vom Land in die große Stadt.

Kurz vor Schulschluss wurde in der Volksschule St. Andrä das "Mausical" aufgeführt. Zum Inhalt: Adelheid, die kleine Maus, wandert von ihrem Zuhause auf dem Land in die große Stadt und muss dabei viele Herausforderungen bewältigen. Doch trotz aller Schwierigkeiten beweist sie ihren Mut und ihre Entschlossenheit und kehrt schließlich zu ihrem alten Freund, dem Hamster, zurück.

Lena Wieland brillierte als Erzählerin, Adelheid, die Landmaus, und Adalbert, der Mäuserich, wurden von Sarah Baier und Simon Dengg toll in Szene gesetzt. Julian Eberharth überzeugte als Hamster. Die Hofhunde wurden von Anna Trinker und Katharina Feuchter gespielt. Die Cousine Josefine in der Stadt war Anna Aher. Emma Bacher spielte den hungrigen Kater. Der Mäusechor, Schülerinnen und Schüler der 1. und 2. Schulstufe, war ebenso begeistert bei der Sache. "Hervorzuheben sind die einstudierten Lieder der Liveband, gespielt von Rupert Trinker, Michael und Christian Berchthaler, Valentin Wieland und Lehrerin Elisabeth Angermann", sagt Direktorin Diana Sampl.

Und auch an den Gedächtnisfähigkeiten wurde an den Volksschulen im Lungau unmittelbar vor den Ferien noch gefeilt. Von 26. bis 30. Juni gab es an den Volksschulen St. Andrä, Lessach, Mariapfarr, St. Michael, St. Andrä, Weißpriach und Zederhaus Schachtage. "Landesschachtrainer Philipp Müller begeisterte die Schülerinnen und Schüler an den Schulen, zusätzlich gab es an vier Nachmittagen Kurse für besonders interessierte Kinder."