Burkaverbot war "nur in Zell am See relevant"

Die Polizei strafte rund 230 Mal - ausschließlich im Pinzgau. Der Zeller Bürgermeister Peter Padourek sieht die Nagelprobe fürs Gesetz bestanden.

Das sogenannte Anti-Gesichtsverhüllungs-Gesetz, im Volksmund Burkaverbot genannt, war im vorigen Oktober gerade einmal drei Wochen in Kraft, als der Wiener Polizeigewerkschafter Hermann Greylinger (FSG) die neue Kleidungsvorschrift scharf kritisierte. Denn in Wien mussten die Polizisten das Gesetz beinahe ausschließlich gegen Provokateure durchsetzen. In der Anfangsphase gab es eine Serie von skurrilen Polizeieinsätzen, etwa gegen das Maskottchen eines Elektronikhändlers und gegen jenes des Parlaments. Der Gewerkschafter stellte daher die Exekutierbarkeit infrage. Diese Aufregung hat sich längst gelegt. Dennoch bleibt Greylinger auch nach zwölf Monaten bei seiner Haltung: "Dieses Gesetz ist so unnötig wie ein Kropf."