Bursch düste auf Moped mit 104 km/h durchs Lammertal

Zweirad, das eine Bauartgeschwindigkeit von 45 km/h aufweist, wurde in Scheffau aus dem Verkehr gezogen. Der 16-jährige Lenker wird angezeigt. Im Flachgau wiederum wurde ein erst 13-Jähriger als Lenker eines Mopeds erwischt. Und zwischen Adnet und Gaissau wurde ein Motorradfahrer mit 94 km/h bei einer 30er-Beschränkung geblitzt.

Am Donnerstag führten Polizisten mit zivilen Motorrädern der Landesverkehrsabteilung Salzburg im Flachgau und im Tennengau Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen durch.

Zu Mittag fiel den Beamten ein Mopedlenker auf, dessen Mitfahrer den Sturzhelm nicht über den Kopf gezogen hatte. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Lenker an, den Führerschein zu Hause vergessen zu haben. Es stellte sich aber heraus, dass der Lenker erst 13 Jahre alt ist - und daher gar keinen Führerschein besitzt bzw. besitzen kann. Der Bursch aus dem Flachgau und der Zulassungsbesitzer werden bei der zuständigen Behörde angezeigt.



Am Nachmittag fiel den Polizisten in Scheffau auf der Lammertal-Bundesstraße ein überaus schnelles und lautes Moped auf. Das Zweirad (Bauartgeschwindigkeit: 45 km/h) war mit 104 km/h unterwegs, außerdem war das Kennzeichen nicht ablesbar. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten mehrere Umbauten am Moped des 16-jährigen Tennengauer fest, zudem war es falsch zugelassen. Das Kennzeichen sowie der Zulassungsschein wurden abgenommen. Der 16-Jährige wird angezeigt.



Am Donnerstagabend schließlich fiel den Beamten auf der Krispler Landesstraße zwischen Adnet und Gaissau ein viel zu schnell fahrendes Motorrad auf. In der dortigen Baustelle war der 51-jährige Tennengauer Motorradlenker mit 94 km/h unterwegs - bei erlaubten 30 km/h. Auf der Freilandstraße fuhr er anschließend mit 147 km/h statt den maximal erlaubten 100 km/h. Dem Mann wurde der Führerschein abgenommen - er wird angezeigt.

