Bursch schoss Mann mit Schreckschusspistole mitten ins Gesicht

Ein bisher unbekannter Täter schoss am Silvesterabend kurz vor 23 Uhr in Seekirchen mit einer Schreckschusspistole auf einen 38-jährigen Einheimischen. Das meldet die Polizei. Der Vorgang wird in der Presseaussendung folgendermaßen geschildert: Das Opfer war mit einem 37-jährigen ebenfalls Einheimischen vor einem Lokal gestanden, als sechs Jugendliche (vier Burschen, zwei Mädchen) beim Vorbeigehen Pyrotechnikartikel zündeten. Als der 38-Jährige die jungen Leute deswegen maßregelte, zog einer der Burschen eine Schreckschusspistole, schoss aus rund drei Meter Entfernung auf das Gesicht des Mannes und verletzte ihn mit einem Treffer unter dem Auge unbestimmten Grades.

Bei einem darauffolgenden Handgemenge entriss der 37-Jährige dem Täter ein Magazin. Die Jugendlichen flüchteten. Weitere Erhebungen sind erforderlich.

Quelle: SN