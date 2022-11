Burschen (14 und 15) traten auf Obdachlosen ein - Prozess in Salzburg

Opfer wurde schwerst verletzt; das Duo brach auch im "Lepi" und andernorts ein.

Wegen zahlreicher Straftaten, allen voran einer erschreckend brutalen Attacke auf einen Obdachlosen, standen am Dienstag zwei Burschen, 14 und 15 Jahre alt, vor einem Jugendschöffensenat. Am 30. Juni hatte das Duo laut Anklage in der Elisabeth-Vorstadt auf den unsteten Mann, der die beiden zuvor offenbar beschimpfte, wuchtig eingeschlagen und eingetreten; das Opfer erlitt massive Verletzungen - einen Milzriss, einen Niereneinriss sowie eine Nasenbein- und eine Rippenfraktur. Neben dem Vorwurf der absichtlichen schweren Körperverletzung wurden ihnen auch mehrere Einbrüche und Sachbeschädigungen angelastet - etwa in die Büroräume des Leopoldskroner Freibads und wenige Tage danach auch in den dortigen Kiosk; dabei stahlen die Täter 1300 Euro Bargeld, zerstörten Bildschirmmonitore und Küchengeräte - Schaden 14.800 Euro.

Die Urteile des Schöffensenats (Vorsitz: Richter Thomas Tovilo-Moik): Jeweils 15 Monate Haft, beim Jüngeren wurden 13 Monate davon bedingt nachgesehen. Rechtskräftig.