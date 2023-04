Bus drohte abzustürzen

In Kaprun geriet am Sonntagmittag ein unbesetzter Bus ins Rollen. Die Lenkerin wollte das Fahrzeug noch stoppen und verletzte sich dabei leicht.

Die Freiwillige Feuerwehr von Kaprun rückte am Sonntag gegen 12.15 Uhr zur Bergung eines Gelenkbusses in Kaprun aus. Das Fahrzeug war im Bereich der Talstation Gletscherjet 1 aus bisher unbekannter Ursache ins Rollen geraten und drohte über eine Böschung abzustürzen. Die Feuerwehr Kaprun sicherte den Bus, gemeinsam mit einem privaten Abschlepp- und Bergedienst konnte das Fahrzeug dank sehr aufwendiger Arbeiten geborgen werden. Die Buslenkerin, die noch versucht hatte, in das rollende Fahrzeug zu springen, verletzte sich dabei leicht.

Im Einsatz waren nach Auskunft von HV Domenik David 30 Mitglieder der Feuerwehr Kaprun mit drei Fahrzeugen, drei Beamte der Polizeiinspektion Kaprun, vier Mitglieder des Roten Kreuzes und zwei Abschlepp- und Bergeunternehmen.