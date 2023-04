Bus drohte in Kaprun abzustürzen

In Kaprun geriet am Sonntagmittag ein unbesetzter Bus wegen eines elektronischen Defekts ins Rollen. Die Lenkerin wollte das Fahrzeug noch stoppen und verletzte sich dabei leicht.

Ein unbesetzter Gelenkbus geriet am Sonntagmittag auf dem Parkplatz der Talstation des Gletscherjet 1 in Kaprun ins Rollen. Die Fahrerin hatte davor bemerkt, dass sich wegen eines Defekts in der Elektronik die Türen nicht mehr schlossen. Nach Rücksprache mit der Zentrale löste sie den Hauptschalter, was auch die elektronische Bremse löste. Die Lenkerin versuchte noch im letzten Moment, in den Bus zu springen um die mechanische Bremse zu betätigt und verletzte sich dabei leicht. Die Feuerwehr Kaprun sicherte den Bus, gemeinsam mit privaten Abschlepp- und Bergediensten konnte das Fahrzeug dank sehr aufwendiger Arbeiten geborgen werden.

Im Einsatz waren nach Auskunft von HV Domenik David 30 Mitglieder der Feuerwehr Kaprun mit drei Fahrzeugen, drei Beamte der Polizeiinspektion Kaprun, vier Mitglieder des Roten Kreuzes und zwei Abschlepp- und Bergeunternehmen.