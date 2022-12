Auf einem Bahnübergang in der Fanny-von Lehnert-Straße stieß an Dienstagnachmittag ein Bus gegen eine Garnitur der Salzburger Lokalbahn. Der spektakuläre Unfall verlief zum Glück glimpflich: Zwei Personen begaben sich laut Rotem Kreuz selbstständig in ärztliche Behandlung. Im Postbus befanden sich keine Fahrgäste.

Rund um die Unfallstelle wurde eine Verkehrssperre eingerichtet. Die Aufräumarbeiten laufen.