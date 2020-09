Bus war voll, Schülerin blieb auf der Strecke

Gleich drei Busse der Linie 150 waren am Dienstag so voll, dass kein Zustieg mehr möglich war. Der Verkehrsverbund entschuldigt sich.

Ronja Neuhofer pendelt seit Montag wieder jeden Tag mit dem Bus von St. Gilgen ins Gymnasium der Ursulinen nach Salzburg-Aigen. Schon der zweite Schultag am Dienstag stellte die 14-Jährige auf eine Geduldsprobe. Nach Unterrichtsende am frühen Nachmittag wollte sie bei der S-Bahn-Station Gnigl in den Bus der Linie 150 steigen. Der Fahrer hielt zwar, doch der Bus war voll. Eine halbe Stunde später hieß es erneut: Bitte warten. Auch der dritte Anlauf eine weitere halbe Stunde später scheiterte. "Busfahren ist ...