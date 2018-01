Busfahrer hinderte in Salzburg Räuber an Flucht

Ein 39-jähriger Salzburger raubte einem Asylbewerber das Handy. Der Obuslenker schloss die Türen.

Zu einem Raub kam es am Montagabend in einem Obus in der Saint-Julien-Straße in der Stadt Salzburg. Ein 39-jähriger Salzburger entriss einem afghanischen Asylbewerber das Handy. Das Opfer wandte sich daraufhin an den Busfahrer. Dieser verriegelte die Türen und alarmierte über die Busleitstelle die Polizei. Der 39-Jährige versuchte daraufhin mit einem Skateboard eine Scheibe einzuschlagen. Der mutmaßliche Räuber verhielt sich dann auch gegenüber der Polizei aggressiv, die Beamten alarmierten weitere Polizeistreifen. Der 39-Jährige gestand schließlich den Raub, die Polizei konnte dem Opfer das Handy wieder zurückgeben. Bei einer Vernehmung auf der Polizeiinspekion Bahnhof gestand der 39-Jährige schließlich noch, früher an dem Abend Cannabis konsumiert zu haben.

(SN)