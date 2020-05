Busfahrer soll Geld aus Betriebsratsfonds veruntreut haben: Diversion

Schaden laut Staatsanwaltschaft Salzburg rund 10.000 Euro - Beschuldigter muss 4.550 Euro plus Pauschalkosten zahlen, dann wird Verfahren nach zweijähriger Probezeit eingestellt.

Ein 37-Jähriger hat sich am Dienstag bei einem Strafprozess am Landesgericht Salzburg wegen Veruntreuung verantworten müssen. Der Busfahrer soll von Mai 2015 bis Oktober 2018 insgesamt rund 10.000 Euro aus dem Betriebsratsfonds des Busunternehmens genommen und Kilometergeld geschrieben haben, obwohl er kein Fahrtenbuch geführt habe. Der Prozess endete mit einem Diversionsangebot.

Ein Zeuge erklärte, der Beschuldigte habe ihm gegenüber zugegeben, aufgrund einer privaten wirtschaftlichen Notlage heraus in die Kasse gegriffen und 5.000 bis 6.000 Euro unrechtmäßig entnommen zu haben. "Er hat gesagt, es tut ihm leid, er möchte den Schaden wiedergutmachen." Der Angeklagte schilderte, er habe als Betriebsrat den Leuten alles recht machen wollen und sei auch oft in das Salzburger Unternehmen gefahren, um den Kaffeeautomaten wieder aufzufüllen.

Laut Verteidiger ist der Beschuldigte an zu viel verzeichnetem Kilometergeld in Höhe von 4.000 Euro tatsachengeständig. Die Richterin schlug dem Angeklagten schließlich eine Diversion vor. Wenn er 5.000 Euro abzüglich der bereits geleisteten Schadenswiedergutmachung von 450 Euro zurückzahlt und 75 Euro an Pauschalkosten einzahlt, wird das Verfahren nach einer zweijährigen Probezeit eingestellt. Die Staatsanwältin und der 37-Jährige zeigten sich damit einverstanden.

