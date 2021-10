Bushaltestelle gerammt und Wartenden dabei verletzt: Lenker in Salzburg vor Gericht

Ein Aufsehen erregender wie folgenschwerer Verkehrsunfall, zu dem es am 26. Juni 2021 in St. Martin am Tennengebirge gekommen war, hatte am Mittwochnachmittag für einen 39-jährigen Tennengauer in Salzburg ein strafgerichtliches Nachspiel.

SN/polizei Ein auf den Bus wartender Mann wurde von einstürzenden Teilen des Buswartehäuschens getroffen und offenbar auch vom Unglücksauto erfasst.