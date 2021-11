Bushaltestelle in St. Martin gerammt: Zwei Jahre Haft für Alkolenker

Ein Einheimischer wurde bei dem Unfall verletzt, der Lenker nun verurteilt.

Ein 39-jähriger Tennengauer wurde am Landesgericht wegen grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung verurteilt. Laut Staatsanwaltschaft geriet er am 26. Juni mit seinem Audi wegen überhöhter Geschwindigkeit ins Schleudern und rammte eine Bushaltestelle in St. Martin im Tennengebirge. Der Lenker soll vor der Fahrt Alkohol sowie Drogen - Kokain oder Amphetamine - konsumiert haben. Ein 51-jähriger Einheimischer, der sich im Wartehäuschen befand, wurde bei dem Aufprall schwer verletzt.

Der Alkolenker hat 21 Vorstrafen, zahlreiche davon einschlägig. Er wurde zu zwei Jahren unbedingter Haft verurteilt - nicht rechtskräftig. Der Richter begründete das Urteil damit, dass bei dem 39-Jährigen die Gefahr eines Rückfalls bestehe.