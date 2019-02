Buslenker versetzen sich in die Lage ihrer blinden Fahrgäste

Albus-Mitarbeiter bekamen Auffrischung im richtigen Umgang mit beeinträchtigten Passagieren. Auch deeskalierendes Verhalten stand auf dem Programm.

"Mich fasziniert immer wieder, wie Sehbehinderte ihren Alltag meistern", sagt Buslenker Wolfgang Schinagl. Er ist einer von rund 220 Buslenkern in Diensten von Albus am Standort Salzburg-Maxglan. Gemeinsam mit neun Kollegen nahm er diese Woche an einer Schulung für Buslenker teil, in der auch der Umgang mit beeinträchtigten Personen auf dem Programm stand. "Wenn man überlegt, wie schnell einen das selbst treffen kann, muss man bewundern, wie die Menschen mit ihrem Schicksal zurecht kommen", sagt Schinagl nach einer Proberunde durch den Bus mit Dunkelbrille auf den Augen und Langstock in der Hand.