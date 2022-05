Busunfall auf der Westautobahn in Eugendorf: 19 Verletzte

Auf der Westautobahn bei Eugendorf hat sich in der Nacht auf Donnerstag ein Unfall mit einem Reisebus ereignet. Dabei wurden 19 Insassen verletzt, drei davon schwer. Von den insgesamt 28 Menschen im Bus blieben neun unverletzt, darunter auch das einzige Kind, das mit im Fahrzeug gesessen ist. Todesopfer gab es keines.

Der Unfall hat sich um rund drei Uhr zwischen den Anschlussstellen Salzburg-Nord und Wallersee (Gemeinde Eugendorf im Flachgau) ereignet. In diesem Abschnitt befindet sich derzeit eine Baustelle mit Gegenverkehr. Der Bus mit 28 Insassen war offenbar Richtung Salzburg unterwegs, als der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und die Fahrbahnteiler im Gegenverkehrsbereich durchbrach und letztlich auf der Autobahn in Fahrtrichtung Wien zum Stillstand kam.

SN/schwi Aufatmen am Donnerstag gegen sieben Uhr bei den Einsatzkräften wie hier der Feuerwehr in Eugendorf: Der Verlauf des Großeinsatzes war reibungslos.

Polizeisprecher Hans Wolfgruber sagte in einer ersten Pressekonferenz um sieben Uhr in Eugendorf, dass sich der Unfall nach derzeitigem Stand ohne Fremdverschulden ereignete, also der Fahrer womöglich eingeschlafen ist oder ein technischen Gebrechen die Ursache war.

"Im Fahrzeug haben sich 28 Personen befunden", sagte Bezirksrettungskommandant Hermann Gerstgraser. Drei Insassen wurden nach seinen Angaben schwer verletzt, 16 weitere erlitten leichte Verletzungen. Alle wurden mit Rettungsfahrzeugen in das Unfallkrankenhaus und das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. "Neun Personen, die unverletzt geblieben sind, werden derzeit vom Kriseninterventionsteam in unserer Zentrale in der Stadt betreut", so Gerstgraser.

Der Reisebus war laut Wolfgruber vom Kosovo nach Hannover unterwegs. "Es handelt sich um Touristen, die offensichtlich aus dem Kosovo kommen."

Zur Unfallstelle war ein Großaufgebot an Helfern ausgerückt. Die Feuerwehren Hallwang und Eugendorf kamen mit etwa 60 Freiwilligen in acht Fahrzeugen, das Rote Kreuz rückte mit rund 50 Helfern an. Darunter waren drei Notarztteams, eines wurde sogar aus Freilassing angefordert. Darüber hinaus waren 12 Rettungsfahrzeuge aus dem Flachgau und vier aus Oberösterreich im Einsatz.

Besonders problematisch war für die Einsatzkräfte, dass sie zunächst wegen des Baustellenbereichs große Probleme hatten, überhaupt zur Unfallstelle vorzudringen. Die Autobahn musste schließlich in beide Richtungen gesperrt werden, wie der Einsatzleiter der Feuerwehren, Christian Putz, berichtete. Anfangs habe man nur zu Fuß an den Unfallort kommen können.

Die Autobahn musste aufgrund der Aufräumungsarbeiten auch noch während des Frühverkehrs gesperrt werden. Erhebliche Verkehrsbehinderungen waren die Folge.