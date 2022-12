Cäcilia durfte wieder den Taktstock schwingen

2020 und 2021 waren die meisten Cäcilia-Konzerte den Corona-Lockdowns zum Opfer gefallen. Heuer dagegen waren die Kapellen wieder voll im Einsatz. Viele besannen sich wieder auf ihre Wurzeln.

Am 8. Dezember spielt die Musikkapelle noch ihr Kirchenkonzert, dann ist die Zeit der Cäcilia-Konzerte im Tennengau wieder vorbei. "Man hat gemerkt, dass jeder hoch motiviert und hocherfreut war, dass es wieder die Möglichkeit gab, vor vollen Sälen Konzerte zu spielen", sagt Armin Keuschnigg, Kapellmeister in Krispl-Gaißau und Tennengauer Bezirksobmann des Salzburger Blasmusikverbands. "Und es war sehr viel Publikum, ich glaube sogar mehr als in den letzten Jahren."

Statt des klassischen Cäcilia-Konzerts wird mittlerweile auch vermehrt die örtliche ...