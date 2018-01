Café ist ins Lichthaus eingezogen

Mit Blick auf die Salzach serviert Miriam Weinert kleine Köstlichkeiten.

Überschaubar ist ihr kleines Reich - ganz nach dem Motto "klein, aber fein" hat Miriam Weinert ihr neues Café little light direkt an der Salzach eingerichtet. Im Dezember hat die gebürtige Deutsche die 35 Quadratmeter am Elisabethkai 68 liebevoll gestaltet. Seit Anfang Jänner hat sie geöffnet, jeweils von Montag von Freitag. "In der Festspielzeit oder zu besonderen Anlässen werde ich bestimmt auch samstags aufsperren", sagt die 31-Jährige.