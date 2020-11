Café startet - aber nur für einen Tag

Trotz des Lockdowns hat ein Paar jetzt das Café "The Neighborhood" eröffnet. Sie hoffen, mittels Liefer- und Abholservice zu überleben.

2020 haben sich Yasmin und Tamez Vayej anders vorgestellt: Ein Paar geworden sind die geborene Wienerin und der Südafrikaner in Kapstadt, wo die 25-Jährige ein Auslandssemester absolviert hat: "Ich habe dort als Schuhentwickler für Puma gearbeitet", erzählt der 30-Jährige. Schnell wurde der Plan gefasst, gemeinsam nach Österreich zu gehen: "Salzburg ist es geworden, weil ich Familie in Mondsee habe und die Berge brauche", sagt die junge Frau. Angekommen sind sie Anfang März, kurz vor dem ersten Lockdown, und in eine ...