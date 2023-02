Campingplatz soll zwei Jahre nach Großbrand wieder öffnen

Ein Großbrand hat vor gut einem Jahr das Seecamp in Zell am See zerstört. Der Schaden geht in die Millionenhöhe. Die beliebte Urlaubsdestination steht auch heuer noch nicht zur Verfügung.

Am Aschermittwoch 2022 ist das Restaurant des Zeller Seecamps zu Asche verbrannt. Über dieses Wortspiel kann der Zeller Bürgermeister Andreas Wimmreuter (SPÖ) nicht lachen. Die Gemeinde ist Eigentümer des Campingplatzes am See. Der Neubau wird sie rund fünf Millionen Euro kosten. Dass es keine Toten und Verletzten gab, bezeichnet Wimmreuter noch heute als großes Glück. Durch unsachgemäß entsorgte Asche entstand in der Nacht auf den 2. März im Müllraum des Funktionsgebäudes ein Brand, der sich ausbreitete und um ...