Polizeibeamten sind am Montagabend auf den 17-Jährigen aufmerksam geworden, weil dieser scheinbar etwas in einem Waldstück deponierte. Zuvor hatte er sein Fahrzeug auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in Bischofshofen abgestellt.

Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass es sich dabei um eine Tüte Cannabis handelte. Ein anschließender Drogentest bei dem 17-Jährigen verlief positiv. Dem Probeführerscheinbesitzer wurde noch an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.