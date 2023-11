Kiffen werde oft verharmlost, sagen Experten. Es brauche dringend mehr Aufklärung in Salzburg - vor allem an Schulen.

Cannabis ist die mit Abstand am häufigsten konsumierte illegale Droge in Europa. In Salzburg geben zehn Prozent der Befragten an, im letzten Monat gekifft zu haben. So steht es im aktuellen Suchtbericht des Landes. Dort ist ebenfalls zu lesen: Wagten ...