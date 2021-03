Cannabis und Kokain - Drogenlenker schrammt in Salzburg knapp an schwerem Unfall vorbei

Nur knapp an einem schweren Autounfall ist am Dienstagabend ein 33-jähriger Salzburger mit seinem Pkw beim Umwelttunnel in Salzburg-Liefering vorbeigeschrammt. Der Mann hatte Cannabis und Kokain konsumiert.

SN/robert ratzer Der Lenker wäre beinahe gegen das Portal des Umwelttunnels in Salzburg-Liefering geprallt.