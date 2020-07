Cannabisanbau in seiner Wohnung im Flachgau - bedingte Haft und Geldstrafe für Deutschen

Mehrere Hundert Hanfpflanzen waren in der Wohnung eines heroinabhängigen Deutschen entdeckt worden. Vor dem Landesgericht Salzburg zeigte sich der 36-jährige Deutsche voll geständig.

15 Monate bedingte Haft und 2000 Euro unbedingte Geldstrafe: So lautete am Montag am Landesgericht das noch nicht rechtskräftige Urteil von Richter Peter Egger für einen 36-jährigen Deutschen, der sich im Vorjahr in seiner Mietwohnung im Flachgau gleich mehrere Zuchtzelte zur professionellen Cannabisaufzucht installiert hatte. Laut Strafantrag soll er insgesamt 350 Setzlinge aufgezogen haben - mit dem Vorsatz, das daraus gewonnene Cannabis dann zu verkaufen. Der in Deutschland 13 Mal vorbestrafte Angeklagte (Verteidiger: RA Franz Essl) zeigte sich voll geständig: Er habe das Cannabis angebaut, um mit dem Verkaufserlös seine Heroinabhängigkeit zu finanzieren.

Ein mitangeklagter weiterer Deutscher (37) wurde vom Vorwurf der Beitragstäterschaft - ebenfalls noch nicht rechtskräftig - freigesprochen.