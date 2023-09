Cannabislegalisierung Deutschland: Was das für Salzburg bedeuten kann

Deutschland plant, den Besitz von Cannabis zu legalisieren. Die Polizei rechnet mit Konsequenzen auch für Salzburg. Eine Itzlinger "Gärtnerei" registriert bereits verstärkt Anfragen von den Nachbarn.

Jetzt ist es offiziell: Das Deutsche Bundeskabinett hat ein neues Cannabisgesetz verabschiedet. Demnach ist im Nachbarland der Anbau als Privatperson oder als Vereinigung ab dem Jahreswechsel nicht mehr verboten. In einem zweiten Schritt sollen lizenzierte Fachgeschäfte Cannabis verkaufen dürfen. Der legale Besitz ist auf 25 Gramm pro Person begrenzt. Die Regelung ist an viele Voraussetzungen gebunden, oft ist von einer Teilregulierung die Rede. Das wirft Fragen auf - auch in Hinblick auf Folgen für Salzburg.

Im Nachbarland könnte die Erfahrung mit Hanfpflanzen fehlen

"Seit dem Gesetzesentwurf bekommen wir sehr viele Anfragen aus Deutschland", erklärt Roland Birner von der Cannabis-Gärtnerei Plants4Friends in Itzling. In Deutschland ist der Besitz einer Nutzhanfpflanze laut Betäubungsmittelgesetz (BtMG) bis dato nur für die Landwirtschaft erlaubt. Vielen könne deshalb die Erfahrung mit dem Anbau fehlen, vermutet Birner, der sein Geschäft seit neun Jahren betreibt: "Wir dürfen die Pflanze verkaufen. Sie darf aber nicht zu blühen beginnen. Das steht bei uns ganz groß an der Kassa." Erst die Blüten produzieren nämlich den Wirkstoff THC, der psychoaktiv wirkt. Im Falle einer Legalisierung dürfte auch dieser Stoff von jedermann besessen werden. Birner und sein Team beleuchten ihre Pflanzen mehr als 18 Stunden pro Tag, um eine Blütenproduktion zu verhindern. Eine seriöse und gesetzeskonforme Abwicklung sei ihm ein Anliegen.

Nicht jeder Samen wird zur Pflanze

Aktuell betreibt der Besitzer Marketing, um die Bekanntheit seiner "Gärtnerei" deutschlandweit zu steigern. Außerdem will er Beratungsleistungen anbieten. "Noch ist der gesetzliche Rahmen der Legalisierung unklar. Wir bereiten unser Angebot an Samen und Sämlingen vor, damit wir nach dem finalen Gesetz als Partner dastehen." Dass er Verluste einfahren könnte, wenn jeder in Deutschland selber anbauen darf, glaubt er nicht. Im Gegenteil: Nicht jeder Samen werde zur Pflanze und die Aufzucht nehme Zeit in Anspruch, erklärt der Gärtner: "Alles hängt vom gesetzlichen Rahmen ab. Wenn zum Beispiel neben Samen der Einkauf von Pflanzen erlaubt wird, sind wir klar im Vorteil. Dann haben wir einen Vorsprung." Er persönlich würde eine Legalisierung in Österreich begrüßen. Dadurch könne der Schwarzmarkt eingedämmt, der Konsum kontrolliert werden und der Agrarhandel profitieren, mutmaßt er.

Innenministerium rechnet mit Grenzkontrollen

Was die grenzüberschreitenden Folgen betrifft, halten sich Politik und Exekutive in der Zwischenzeit bedeckt. "Um das bestehende und hohe Sicherheitsniveau in Österreich auch weiterhin gewährleisten zu können, sind aus derzeitiger Sicht kriminalpolizeiliche Maßnahmen sowie verstärkte Verkehrskontrollen nicht auszuschließen", heißt es seitens des Innenministeriums auf Anfrage der Stadt Nachrichten. Demnach sei mit Konsequenzen wie dem grenzüberschreitenden Drogenhandel oder beeinträchtigten Autolenkern zu rechnen. Die Generaldirektion für öffentliche Sicherheit arbeite aktuell an einem Konzept. Im Büro des Bürgermeisters zeigt man sich nicht auskunftsfreudig. "Wir werden uns an die Gesetze halten, die in Österreich gelten. Bei uns wird es keine Extrawürste geben", heißt es lapidar.