Cannabispflanzen in einer Salzburger Wohnung entdeckt

Bei einer Hausdurchsuchung entdeckte die Polizei in einer Wohnung in der Salzburger Innenstadt Cannabis sowie eine Schreckschusspistole. Der Mieter wohnte gar nichts selbst in der Wohnung.

SN/apa In einer Wohnung in der Salzburger Innenstadt wurden Cannabispflanzen entdeckt (Symbolbild).