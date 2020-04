Caritas Salzburg gibt 1000 Hilfspakete aus

Mithilfe zahlreicher Salzburger Firmen verteilt die Caritas ab sofort mehr als 1000 Hilfspakete für Menschen in Not in Stadt und Land Salzburg sowie im Tiroler Unterland. "Es sind immer die Schwächsten und Ärmsten, die es am härtesten trifft: Mindestpensionisten/-innen, kinderreiche Familien, Alleinerziehende, obdachlose Menschen oder Menschen mit Behinderung", sagt Caritas-Direktor Johannes Dines. Viele Anlaufstellen für diese Menschen hätten wegen der Coronakrise geschlossen. So werden Hilfspakete mit Lebensmitteln und Hygieneartikeln zugestellt, dank der Unterstützung vieler Firmen - darunter Lidl, SalzburgMilch, dm, Gittis oder Erdal.

"Die Hilfsbereitschaft ist außerordentlich groß", sagt Martin Huber, stellvertretender Direktor der Caritas Salzburg. "Den Bedarf haben wir über unsere regionalen Caritas-Zentren und unsere Netzwerkpartner erhoben. Es gibt Pakete für alleinstehende Menschen im Wert von rund 50 Euro und Pakete für Familien im Wert von rund 90 Euro. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stellen die Pakete - natürlich unter Einhaltung der Sicherheitsregelungen - vor die Türen."

Wer kann sich wo für ein Paket melden?

Bei den regionalen Caritas-Zentren - Kontakte unter https">www.caritas-salzburg.at">https://www.caritas-salzburg.at

Melden können sich Bezieher der Bedarfsorientierten Mindestsicherung, Ausgleichszulagenbezieher ("Mindestpensionsbezieher"), Notstandshilfebezieher, Personen in akuten finanziellen Notlagen: geringer Arbeitslosengeldbezug, plötzliche Aufwendungen, etc. (In den Caritas Sozialberatungsstellen erfolgt der Nachweis der Mittellosigkeit durch Vorlage von Kontoauszügen)

Die Caritas bietet auch um Spenden auf das Konto:

IBAN AT11 3500 0000 0004 1533.

Kennwort: Corona-Nothilfe.

Quelle: SN