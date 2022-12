Carport-Brand in Salzburg: Feuerwehr rettete zwei Personen

Eine im Rollstuhl sitzende Person und deren Pflegerin waren in verrauchtem Wohnhaus eingeschlossen. Ein Atemschutztrupp barg die beiden.

Die Freiwillige Feuerwehr Adnet hat in der Nacht auf Sonntag in Adnet im Tennengau zwei Personen aus einem verrauchten Wohnhaus gerettet. Dabei handelte es sich um eine pflegebedürftige, im Rollstuhl sitzende Person und ihre Pflegerin. Die beiden wurden vom Roten Kreuz zur Kontrolle ins Krankenhaus gebracht, konnten dieses aber nach kurzer Zeit wieder verlassen. Ein zum Wohnhaus angrenzendes Carport war in Brand geraten, berichtete die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte wurden um 3.34 Uhr alarmiert. Ein Atemschutztrupp holte die beiden Personen aus dem verrauchten Wohnhaus und parallel dazu begannen die Löscharbeiten am Carport, das an der Seitenwand brannte. Da auch am First kleine Flammen zu sehen waren, musste die Dachhaut geöffnet werden.

Nach rund einer halben Stunde konnte Brand aus gegeben werden. Die Einsatzkräfte belüfteten das Gebäude und kontrollierten mit der Wärmebildkamera nochmals alles, um etwaige Glutnester zu finden.Die Feuerwehr Adnet war mit 5 Fahrzeugen und 49 Kräften im Einsatz.