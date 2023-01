Nächtlicher Einsatz für die Freiwillige Feuerwehr Mattsee. In der Nacht auf Sonntag wurden die Einsatzkräfte alarmiert, weil in einem Wohngebiet ein Carport in Flammen stand. Um kurz vor zwei Uhr rückten 25 Feuerwehrleute aus, sagt Ortsfeuerwehrkommandant Christian Schweiger. Ob der Brand von dem Pkw in dem Carport ausging, könne man noch nicht sagen. Auch eine nahegelegene Hütte stand in Flammen. Der Brand konnte laut Feuerwehr rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.