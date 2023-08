Carsharing gegen Zweitauto - der Wettstreit ist eröffnet

Die Zahl der Zweitautos in Österreich hat sich laut Verkehrsclub Österreich seit dem Jahr 2000 von 0,71 Millionen auf über 1,5 Mio. 2020 mehr als verdoppelt. An dieser Entwicklung haben auch steigende Spritpreise und verstopfte Straßen nichts geändert. Tatsache ist: Zweitautos sind ineffizient. Obwohl sie 98 Prozent der Zeit in der Garage stehen, verursachen sie Anschaffungs-, Versicherungs- und Wartungskosten wie Erstautos. Dazu kommen Platzbedarf und die Verlockung, Wege mit dem Auto zurückzulegen, die auch mit den Öffis, dem Fahrrad oder gar zu Fuß zu schaffen wären.

Umgekehrt liegen die Vorteile von Carsharing-Modellen auf der Hand. Wer das Angebot eines Vereins nützt, hat keine Anschaffungskosten, gewinnt Platz und profitiert von der Aufteilung der laufenden Kosten auf eine Vielzahl von Nutzern. Sind wie bei den Carsharing-Angeboten im Flachgau auch die Gemeinden mit an Bord, bleiben die Kosten für die Nutzer sogar fast vernachlässigbar. Was bleibt, ist das Risiko, dass das Auto zum gewünschten Zeitpunkt nicht verfügbar ist. Mit dem ständigen Ausbau des Angebots verliert dieses Argument aber immer mehr an Bedeutung.

Überlegung am Rande: Könnte ein breites Carsharing-Angebot Menschen, die in der Stadt leben und arbeiten, ganz zum Verzicht auf ein eigenes Auto bewegen?