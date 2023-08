Carsharing kommt in Salzburg in die Breite

BILD: SN/SW/AUTOHAUS GSCHAIDER Johannes und Eva Gschaider (Autohaus Gschaider) mit David Knapp (Obmann s.mobil) in Seekirchen.

Im Flachgau ist der Verein s.mobil bereits in Seekirchen, Eugendorf, Henndorf, Koppl, Obertrum, Thalgau und Schleedorf aktiv, im September folgt Faistenau. Mehr als die Hälfte der elf Fahrzeuge ist mit Strom unterwegs. Weil die Gemeinden die laufenden Kosten tragen, entstehen den Nutzerinnen und Nutzern keine Fixkosten. Bezahlt wird pro gefahrenem Kilometer und Stunde.

BILD: SN/SW/PRIVAT „Man merkt, dass die Leute Interesse haben. Oft fehlt aber noch die Vorstellung, was ein Zweitauto wirklich kostet“, sagt Mario Wallner von der Regionalentwicklung Pinzgau.

Innergebirg bietet der Regionalverband Oberpinzau zwei E-Carsharing-Autos in Mittersill und Bruck an. "Man merkt, dass die Leute Interesse haben. Oft fehlt aber noch die Vorstellung, was ein Zweitauto wirklich kostet. Versicherung und Reparaturen rechnet niemand ein", sagt Mario Wallner von der Regionalentwicklung Pinzgau. Weitere Carsharing-Projekte gibt es in Leogang und Weißbach.

BILD: SN/SW/STADTGEMEINDE HALLEIN Verkehrsstadtrat Oliver Mitterlechner und Bgm. Alexander Stangassinger mit Gerd Ingo Janitschek und Maria Aichberger vom Kooperationspartner „Family of power“.

Auf E-Carsharing setzt auch die Stadt Hallein. In Zusammenarbeit mit dem Verein "Family of power" werden dort zwei E-Autos angeboten. Die Stadt übernimmt die laufenden Kosten und hat eine Anschubfinanzierung sowie die Ladesäulen zur Verfügung gestellt. Für Nutzer ergeben sich Kosten von 3,84 bis 4,80 Euro pro Stunde sowie 12 Cent pro gefahrenem Kilometer. Wer sich bei "Family of power" registriert, hat auch auf Autos an anderen Standorten Zugriff - darunter Anif und die Stadt Salzburg.

BILD: SN/SW/VIPS Johann Lehenauer gründete das „Freiraum Gneis Mobil“.

Ein Vorzeigeprojekt in der Stadt Salzburg ist das "Freiraum Gneis Mobil". Mithilfe von Sponsoren (und einer Anschubfinanzierung der Stadt) stellt ein gemeinnütziger Verein um Obmann Johann Lehenauer den rund 30 Mitgliedern seit mehreren Jahren ein Carsharing-Auto zur Verfügung. Seit fast drei Jahren wird elektrisch gefahren. "Wir werden demnächst ein neues Fahrzeug anschaffen und sind derzeit auf der Suche nach Sponsoren", sagt Lehenauer.

BILD: SN/SW/BÄM MOBILITY GMBH BÄM-Vertriebsleiter Peter Gotthardt mit Vertriebsmitarbeiterin Angelina Zirknitzer sind für elf Carsharing-Autos im Pongau verantwortlich.