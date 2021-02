Carsharing-Projekt im Salzburger Stadtteil Gneis nimmt Fahrt auf

Das Carsharing gibt es seit 2019 in Salzburg-Gneis, jetzt fördert die Stadt Salzburg der Projekt.

Funktionierende Carsharing-Projekte muss man in Salzburg suchen wie die Nadel im Heuhaufen. Doch ein zartes Pflänzchen wächst im Süden. In der Wohnanlage "Freiraum Gneis" teilen sich Nachbarn bereits seit Mitte 2019 ein Auto. Bewohner der 120 Wohneinheiten, die weniger mobil sind, werden zum Beispiel zum Arzt oder Einkaufen gefahren. Jetzt springt die Stadt Salzburg auf und fördert das Projekt mit einer Einmalzahlung in Höhe von 7000 Euro für die nächsten zwei Jahre. Der Verein "Freiraum Gneis Mobil" rund um Johann ...