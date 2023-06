Carsharing Schleedorf ist in der Testphase

Seit Anfang Juni läuft eine mehrmonatige Testphase. Dann wird evaluiert.

Ein gemeinschaftlich genutztes Auto, das bei Bedarf gebucht werden kann, für das aber keine Fixkosten anfallen - das ist die Idee hinter Carsharing, wie es seit Kurzem auch in Schleedorf angeboten wird. "Wir befinden uns jetzt in einer entscheidenden Phase, in der sich die Leute anmelden können. Wenn der Wagen in der Testphase nicht gut genug genutzt wird, müssen wir das Projekt nach drei bis sechs Monaten wieder beenden", sagt Sophie Huber-Lachner von der Carsharing-Projektgruppe in Schleedorf. Sie hat die Gemeinde Schleedorf mit dem Verein s.mobil und dem Autohaus Binder zusammengebracht.

Alternative zum Zweitauto

Huber-Lachner versteht Carsharing als Alternative zum Zweitauto. Selbst habe sie sich lange gegen ein solches gewehrt, schließlich habe man als Familie aber doch eines angeschafft. "Plötzlich legt man viele Wege mit dem Zweitauto zurück, für die man eigentlich auch gut mit dem Fahrrad fahren könnte." Als Carsharing-Nutzer greife man dagegen nur für den Fall des Falles auf das Auto zurück und lege kurze Entfernungen mit dem Fahrrad oder zu Fuß zurück.