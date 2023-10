Casino in Salzburg um 400.000 Euro geprellt: Drei Chinesen erhielten teilbedingte Haftstrafen

Plus

Mit technischen Hilfsmitteln, vor allem über eine Minikamera im Ärmel, ergaunerten drei Chinesen im Casino in Kleßheim bei einem Kartenspiel viel Geld. Am Freitag bekannten sie sich am Landesgericht Salzburg schuldig. Viel mehr war den Männern und der Frau aber nicht zu entlocken.

BILD: SN/ROBERT RATZER