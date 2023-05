Casino Salzburg um 323.000 Euro betrogen: Trio in U-Haft

Für drei Chinesen klickten kürzlich im Casino Salzburg die Handschellen. Sie sollen an zwei Spieltagen zuvor beim Kartenspiel mithilfe eines manipulierten Handys große Summen ergaunert haben.

Das Personal im Casino Salzburg war stutzig geworden, nachdem das Trio am 21. Mai 129.000 Euro und am 23. Mai 194.000 Euro gewonnen hatte.

Drei zuletzt in Italien gemeldete Chinesen - zwei Männer (47, 29) und eine Frau (34) - stehen in dringendem Verdacht, bei Besuchen im Casino Salzburg am 21. und 23. Mai bei einem Kartenspiel insgesamt 323.000 Euro ergaunert zu haben. Als das Trio am 29. Mai erneut das Casino im Schloss Klessheim aufsuchte, wurde es von der Polizei festgenommen. Am Mittwoch wurde über die zwei Männer und die Frau U-Haft verhängt. Wegen Tatbegehungsgefahr, wie Landesgerichtssprecher Peter Egger den SN auf Anfrage ...