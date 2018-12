Caspar, Melchior und Balthasar bringen Segen

In diesen Tagen ziehen wieder die Sternsinger von Haus zu Haus. Vor 65 Jahren griff die Katholische Jungschar das Brauchtum für den guten Zweck auf.

10.000 Burschen und Mädchen und ihre Begleiterinnen und Begleiter sind in diesenTagen in der Erzdiözese Salzburg, dazu zählt auch das Tiroler Unterland, wieder als Sternsinger im Dienst der guten Sache unterwegs. "Die Sternsingeraktion wird zum Jahreswechsel 2018/19 zum 65. Mal durchgeführt", sagt Wolfgang Hammerschmid-Rücker, Geschäftsführer der Katholischen Jungschar Salzburg. "Knapp 1,9 Millionen Euro haben die Sternsinger vergangenes Jahr ,ersungen', österreichweit waren es 17,46 Millionen Euro. Damit konnten rund 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika finanziert werden", erklärt er. Aus der Geschichte des Christentums sind die Sternsinger nicht wegzudenken.