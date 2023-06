Ceconi-Villa in der Späthgasse wurde abgerissen

Seit 2020 wurde um Sanierung oder Abriss der Villa in der Späthgasse 1 gerungen. Hintergrund war ein von der Stadt Salzburg ausgesprochenes Erhaltungsgebot. Heuer Ende Jänner hat dann der Verwaltungsgerichtshof zugunsten des Bauträgers entschieden. Dieser hat nun Fakten geschaffen.

Diese Woche sind die Bagger aufgefahren – und haben die Villa in der Späthgasse 1 dem Erdboden gleichgemacht.

Bauträger Günter Leitgöb hat die Ceconi-Villa in der Späthgasse 1 diese Woche abreißen lassen. Hintergrund ist ein Höchstgerichtsurteil vom Jänner, das trotz des Erhaltungsgebots der Stadt den Abriss erlaubt. Leitgöb: "Wir werden dort, je nach Größe, ab 2024 bis zu sechs Wohnungen bauen." Für Kritik am Abriss habe er Verständnis, sagt Leitgöb: "Aber der Vorteil ist, dass durch den Neubau moderner Wohnraum mit höheren Räumen entsteht und eine Tiefgarage, damit es keine Autos am Grundstück gibt."