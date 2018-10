Celtic Glasgow hat mit Klaus Waha auch in Salzburg einen glühenden Fan

Die kürzeste Anreise aller Celtic-Fans hat just ein Salzburger: Klaus Waha ist seit Kindheitstagen glühender Fan der schottischen Kulttruppe.

1500 Celtic-Fans werden am heutigen Donnerstag in Wals-Siezenheim beim Europa-League-Match gegen RB Salzburg erwartet - und einer davon könnte sogar mit dem Fahrrad anreisen: Für Klaus Waha ist das Auswärtsspiel der Schotten zur Abwechslung nämlich einmal ein Heimspiel. Denn der Salzburger Rechtsanwalt ist seit Kindheitstagen Fan der schottischen Kulttruppe in Grün-Weiß.

"Das hat eigentlich mit meinem Vater zu tun, der von einem Aufenthalt in Schottland als glühender Celtic-Fan zurückgekommen ist. Celtic ist das Team, hat er immer gesagt, und das hat sich bei mir eingeprägt."

Damals war Waha sechs Jahre alt, auf sein erstes Spiel musste er bis zum 12. Lebensjahr warten, aber das hatte es gleich in sich: Im Herbst 1984 gastierte Celtic im damaligen Europacup der Pokalsieger bei Rapid Wien und es sollte ein historisches Match werden. Das Hinspiel gewann Rapid 3:1, das Rückspiel Celtic 3:0 - aber in der Schlussphase wurde Rapids Rudi Weinhofer von einer Whiskyflasche am Kopf getroffen. "Soll getroffen worden sein", korrigiert der gelernte Jurist. Auch die Fernsehbilder gaben keinen genauen Aufschluss, die UEFA setzte eine Neuaustragung an, die Rapid 1:0 gewonnen hat - seitdem sind sich die Grün-Weißen aus Glasgow und die Grün-Weißen aus Hütteldorf nicht mehr ganz grün. Und ein kurioser Zufall will es, dass heute Abend auch Rapid bei Celtics Erzfeind Glasgow Rangers gastiert.

SN/Robert Ratzer Ein Grün-Weißer, aber kein Rapidler: Der Salzburger Anwalt Klaus Waha ist überzeugter Celtic-Glasgow-Fan.

Apropos Rangers: Das Derby zwischen Celtic und den Rangers ("Old Firm" genannt) ist nicht nur das heißeste Derby in Europa, es ist auch das am öftesten gespielte - und steht immer wieder dick unterstrichen in Wahas Terminkalender. Gezählte 21 Mal war er schon in Glasgow bei diesem Derby, zwei Mal sogar im Celtic-Sektor beim Auswärtsspiel im Ibrox Stadium der Rangers.

"Selbstverständlich im Celtic-Sektor" wird der Salzburger auch heute Abend stehen, Freunde aus Glasgow bringen ihm aus Schottland das Ticket dafür mit. Wagt er einen Tipp? "Na ja, ein 2:2 wie beim letzten Match in Salzburg im Jahr 2014 wäre schon ein Traum für uns, denn Salzburg hat eine sehr junge und schnelle Truppe. Vielleicht geht sogar ein bisschen mehr, träumen darf man ja."

Was macht nun die Faszination Celtic aus? "Wer einmal ein Spiel im Celtic Park gesehen hat, muss diesen Club einfach lieben. Es ist eine unvergleichliche Atmosphäre mit einer Lautstärke, die es so in Europa kein zweites Mal gibt. Celtic ist halt der Club in Europa."

Das würden mittlerweile auch einige Freunde aus seinem Bekanntenkreis so sehen. "Ich war immer wieder mit Salzburger Freunden und Bekannten in Glasgow bei einem Celtic-Match - und viele sind als glühende Celtic-Fans zurückgekommen."