Chaletdorf in Rußbach muss zurück an den Start

Die Gemeinde hat die Widmung auf Anraten des Landes zurückgezogen. Jetzt wird mit dem Projektbetreiber neu verhandelt.

Noch im Sommer schien das Chaletdorf-Projekt in Rußbach auf Schiene zu sein. Die Gemeindevertretung hatte den abgeänderten Flächenwidmungsplan einstimmig beschlossen, die Genehmigung der Aufsichtsbehörde schien für manche nur noch eine Formsache zu sein. Statt der für Ende November angekündigten Entscheidung der Raumordnungsabteilung des Landes heißt es für den Projektbetreiber jetzt aber "zurück an den Start". Wie die TN erfahren haben, hat die Gemeinde die Widmung mittlerweile zurückgezogen. "Nach Absprache mit den Juristen des Landes möchten wir uns als Gemeinde noch stärker absichern, damit auch wirklich keine Zweitwohnsitze möglich werden. Wir haben die Widmung deshalb in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde zurückgezogen", sagt Bürgermeister Karl Huemer (ÖVP) im TN-Gespräch.

Aus der Raumordnungsabteilung des Landes heißt es dazu auf TN-Anfrage, dass nur durch die Widmung des Grundstücks als Sonderfläche die einheitliche touristische Verwendung gesichert werden könne.

Als nächster Schritt werde mit dem Projektbetreiber eine detaillierte privatrechtliche Vereinbarung über die Bedingungen der Gemeinde abgeschlossen, erklärt Huemer: "Der Betreiber muss uns auch Einblick in sein Wirtschaftlichkeitskonzept gewähren."

Am Interesse des Projektbetreibers, der niederländischen Vliewijk Holding, habe die erneute Verzögerung nichts geändert, ist Huemer überzeugt. Geschäftsführer Wim Vermaat habe ihm in einem Telefonat versichert, das Projekt verwirklichen zu wollen. Der weitere Zeitplan hänge davon ab, wie schnell die privatrechtliche Vereinbarung abgeschlossen werden könne. "Wann genau das sein wird, ist in Zeiten von Corona schwierig zu sagen", betont Huemer. "Es sollte aber in nächster Zeit passieren."